За новогодние праздники в Воронеже родились 275 малышей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В новогодние каникулы в Воронеже родилось 275 детей, в том числе четыре двойни, сообщил региональный департамент здравоохранения. При этом мальчиков на свет появилось меньше, чем девочек. В частности, с 1 по 9 января родились 130 мальчиков и 145 девочек.

- Больше всего родов приняли в перинатальном центре областной больницы №1 - 123, в роддоме БСМП №10 ("Электроника") появились на свет 110 малышей, в городском роддоме №2 родилось 42 ребенка. Вес самого крупного малыша составил 4 кг 750 грамм, - отметили в облздраве.