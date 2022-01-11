Воронежский авторемонтный завод Министерства обороны признали банкротом

В Арбитражном суде Воронежской области приняли решение о банкротстве военного авторемонтного завода. Фото: Андрей КОПАЛОВ

АО «172 центральный автомобильный ремонтный завод», входящий в компанию Минобороны по ремонту автобронетехники АО «Спецремонт», признали банкротом. Решение принял Арбитражный суд Воронежской области. Предприятие, расположенное в Воронеже, задолжало кредиторам 320 миллионов рублей. Процедура наблюдения на заводе была введена еще в ноябре 2021 года.

Главный кредитор - АО «Спецремонт». Головному предприятию дочернее задолжало 240 миллионов рублей. Но процедуру банкротства инициировали после заявления ООО «Воронежтеплогаз», потребовавшего возврата 8,3 миллиона. Кроме того, у завода есть долги перед другими оборонными структурами: АО «75 арсенал» (более 7 млн руб.), АО «Гарнизон» и 81 центральной инженерной базы (обоим организациям должны заплатить более 5 млн руб.).

Завод занимается производством, разработкой и ремонтом автомобильной техники для Минобороны.