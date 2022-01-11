Жители двух микрорайонов Воронежа больше 12 часов сидели без света

Жители Ближних и Дальних садов 12 часов вынуждены были мириться с бытовым дискомфортом из-за отключения света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С вечера понедельника, 10 января, на Ближних и Дальних садах отключили свет. Для многих дачников это означает, что отсутствует также отопление и вода.

Электрические сети в этом районе обслуживает организация ООО «Квартал». Ее специалист так прокомментировал ситуацию с аварией:

- Свет отключился и на Ближних, и на Дальних садах в девять часов вечера в понедельник, 10 января. На данный момент аварию частично ликвидировали. На Ближних садах свет уже есть. А вот на Дальних причину отключения электричества пока не выяснили. Соответственно нет и прогнозов, когда там появится свет.