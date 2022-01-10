В Воронеже с 1 марта из ЕГРН исключат временные участки

На территории Воронежской области стоит на учете более чем 17 тысяч земельных участков, которым в Едином государственном реестре недвижимости присвоен «временный» статус. Это земельные участки, образованные и поставленные на кадастровый учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, у которых отсутствуют сведения о правах, аренде или безвозмездном пользовании. По закону они будут сняты с кадастрового учета после 1 марта 2022 года.

В управлении Росреестра напомнили, что временный характер этих объектов сохраняется до момента регистрации права собственности. Если же участок находится в государственной или муниципальной собственности, то временный статус останется также до момента регистрации аренды или безвозмездного пользования.

- В случае, если до 1 марта 2022 года на участок не будет оформлено право собственности, аренды или пользования, ему присвоят статус «аннулированный», а запись о таком объекте в ЕГРН станет «архивной», - уточнили в управлении. - То есть с кадастрового учета будут сняты участки, образованные и поставленные на кадастровый учет с 1 марта 2008 года до 1 января 2017 года, на которые не были зарегистрированы права.

Снятие участка с кадастрового учета не означает, что земельный участок будет изъят. Он прекращает свое существование как объект недвижимости, и для оформления прав собственнику придется обратиться в орган регистрации прав, чтобы снова поставить участок на кадастровой учет. Чтобы не допустить этого, собственнику необходимо вовремя обратиться с документами и заявлением о регистрации права на объект недвижимости в любой МФЦ. Кроме того, данную процедуру граждане могут осуществить посредством почтового отправления или через выездное обслуживание Кадастровой палаты, либо в электронном виде с помощью сайта Росреестра. Также, не дожидаясь марта 2022 года, собственник объекта может подать в орган регистрации прав заявление о снятии с кадастрового учета участка с «временным» статусом.

Проверить же статус своего участка можно получив выписку из ЕГРН или с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Сведения являются общедоступными и могут использоваться только в качестве справочной информации об объектах недвижимости. Юридически значимым документом является выписка сведений из ЕГРН. Заказать выписку можно в МФЦ или с помощью онлайн-сервисов на официальном сайте Росреестра (rosreestr.gov.ru). Сведения можно получить в бумажном или электронном виде. Оба формата имеют равную юридическую силу.