В Воронеже мужчина забил до смерти партнера по бизнесу обухом топора

"Разборка", приведшая к смерти мужчины, произошла здесь. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Днем в пятницу, 7 января, в офисе на улице Димитрова поссорились два партнера по бизнесу: 34-летний житель Калачеевского района и его 33-летний знакомый. Дело в том, что младший из них потребовал от старшего уйти из совместного дела. Ему для этого даже ничего не надо было оформлять документально: партнер по бизнесу нигде в отчетности не числился. Старший потребовал вернуть вложенные им в дело 200 тысяч рублей. 33-летний мужчина деньги отдавать отказался. Тогда обиженный партнер по бизнесу набросился на него, стал бить его ногами, а также приложился обухом топора-колуна по голове. А потом ушел. Свидетель ссоры вызвал скорую. 33-летнего мужчину отвезли в больницу. Там он, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, умер в тот же день.

Дом, где произошло преступление. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские задержали 34-летнего мужчину. Оказалось, что он уже был судим за разбой. Его арестовали. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание по ней - 15 лет лишения свободы.

- Наши сотрудники провели осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти 33-летнего мужчины. Также допрашивают свидетелей, выполняют иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств вины в преступлении его партнера по бизнесу, – рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.