В Воронеже ранним утром сгорел «УАЗ Патриот»

Огонь пожарные потушили, но спасти машины им не удалось. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В Воронежской области за двое суток сгорели три автомобиля. В воскресенье, 9 января, около пяти часов утра на Ленинском проспекте в Левобережном районе, вспыхнул «УАЗ-Патриот». На место ЧП выезжала одна пожарная машина с четырьмя сотрудниками МЧС. Огонь они потушили в 5.17. Но к тому времени от автомобиля практически ничего не осталось.

А сутки назад, в 1.33 8 января загорелся гараж на улице Заводской поселка Кантемировка. На месте ЧП работали три пожарные машины с девятью огнеборцами. В 1.55 пламя потушили. Но у гаража уже рухнула крыша, а находившиеся внутри две «Лады-Калины» уже полностью сгорели.