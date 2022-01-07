Житель Воронежской области перевел мошенникам 262 тысячи за билеты в кино

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Житель Борисоглебска решил сходить с девушкой в кино и попался на уловку мошенницы. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 7 января.

Как отказалось, 23-летний парень познакомился с девушкой в интернете. Они решили при первой встрече сходить в кино, и незнакомка отправила ему ссылку для оплаты онлайн-заказа билетов. Молодой человек оформил заказ и перевел 2,5 тысячи рублей. Через некоторое время девушка решила перенести встречу и предложила сдать билеты по той же ссылке. Парень сделал возврат, но деньги ему так и не вернулись. Тогда он обратился в техподдержку. Аферисты через мессенджер сообщили молодому человеку, что для возврата денежных средств необходимо иметь на карте аналогичную сумму. В итоге мужчина перечислил им еще 2,5 тысячи. Тогда они сослались на технический сбой и попросили перевести уже 5 тысяч рублей, чтобы вернуть такую же сумму. Таким образом он сделал 10 операций, и мошенники выманили у потерпевшего 262 тысячи. В полицию ему посоветовали обратиться родственники, у которых он решил занять еще денег.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»)