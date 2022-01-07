Воронежец получил 1,5 года условно за попытку дать взятку полицейскому

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35-летнего воронежца суд признал виновным в попытке дать взятку полицейскому (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Желая таким образом избежать ответственности за ДТП, мужчина получил уголовный срок. Его осуждили к 1,5 годам условно. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону 7 января.

Суд установил, что 13 июля 2021 года около часа ночи у одного из домов на Бульваре Победы в областном центре мужчина на автомобиле влетел в забор, а после скрылся с места аварии. Через некоторое время правоохранители установили виновника аварии и составили на него административный материал.

Обвиняемый решил избежать ответственности, и чтобы не передавали материалы дела в суд, решил «откупиться» от инспектора. В областном ГИБДД он предложил 15 тысяч рублей. Полицейский предупредил, что за взятку «светит» уже уголовное дело, но «подкупщик» не отставал и положил деньги под документы на рабочем столе. Сотрудник полиции их не принял и сообщил руководству.

– На следствии обвиняемый дал признательные показания. Его вина подтверждалась также показаниями свидетелей, оперативными материалами, протоколами осмотров и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Вступившим в законную силу приговором суда мужчина осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, – пояснили в СУ СКе.