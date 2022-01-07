В выходные в Воронеже синоптики пообещали возвращение морозов

В выходные резко похолодает, на дорогах обещают гололедицу Фото: Из архива "КП"

Ледяные дожди и мокрый снег, обрушившиеся на регион с 5 января, в выходные отступят. Синоптики пообещали после потепления снова мороз. О погоде в субботу и воскресенье рассказали в воронежском гидрометеоцентре 7 января.

Сегодня, в пятницу, в регионе 0 градусов. А вот уже в субботу, 8 января, в Воронеже ночью похолодает до – 10. На улице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью западный 9-14 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем минус 4-6. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 9 января, также будет пасмурно и без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/с. Ночью ожидается до минус 15-17 градусов, а днем – минус 6-8.