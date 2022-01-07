Грузовой поезд врезался в легковушку на переезде в Воронежской области

Авария с участием грузового поезда и легковушки произошла 4 января на железнодорожном переезде в Лискинском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

По предварительным данным, грубое ДТП спровоцировал автомобилист. В 19:02 на переезде, который находится на 312 км перегона Колено-Некрылово, водитель выехал на пути, проигнорировав запрещающие звуковые и световые сигналы прямо перед приближающимся грузовым поездом. И хотя машинист применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

– Схода подвижного состава и пострадавших нет, уточнили в ЮВЖД.