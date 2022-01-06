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Происшествия6 января 2022 17:03

В Воронеже повторно поймали пьяным водителя без прав

Ему грозит уголовное наказание
Ярослав ИВАНОВ
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На воронежца завели уголовное дело за пьяную езду да еще и без прав. 32-летнего водителя на «ВАЗ-2108» остановили в ноябре 2021 года на улице Подгоренской. У мужчины была нарушена речь и имелся характерный запах алкоголя. Госавтоинспекторы предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

Полицейские проверили водителя по информационным базам и установили, что он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В октябре 2018 года суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил прав на 1,5 года, однако мужчина не сдал водительское удостоверение в ГИБДД в установленный срок.

За повторную езду в состоянии алкогольного опьянения и без прав мужчине грозит до двух лет лишения свободы.