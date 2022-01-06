Перепутали с однофамильцем: федеральные СМИ «похоронили» худрука Воронежского Камерного театра

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В новогодние каникулы в федеральных СМИ прошла информация о кончине Михаила Бычкова. Ряд изданий опубликовали заметки-некрологи с фотографиями худрука Воронежского Камерного театра.

На самом деле произошла путаница! Михаил Бычков действительно умер – в новогоднюю ночь в Москве скончался во сне 71-летний актер, сыгравший в фильмах «Кин-дза-дза!», «Покровские ворота», «12 стульев», «Борис Годунов».

Умерший по имени и фамилии является тезкой известного воронежского режиссера, худрука Камерного театра и Платоновского фестиваля. И СМИ второпях проиллюстрировали некрологи взятыми в интернете снимками здравствующего Михаила Владимировича.

Говорят, это хорошая примета: «похороненный» при жизни будет долго жить.