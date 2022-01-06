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Происшествия6 января 2022 8:28

В селе под Воронежем рабочий погиб рядом с мусоровозом

Полиция выясняет причины трагедии
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

5 января около 13.05 в селе Нижнемарьино Лискинского района погиб 56-летний рабочий. Мужчина выполнял погрузочные работы ТБО рядом с мусоровозом «КО 440, которым управлял 54-летний водитель. В ходе несчастного случая рабочий получил травмы. В итоге он скончался от полученных телесных повреждений на месте до прибытия бригады "скорой".

Что конкретно произошло, пока неизвестно - сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

За 5 января в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 103 ДТП, в авариях четыре человека получили травмы, трое погибли.