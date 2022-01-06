Ночью с воронежских улиц вывезли около 6 тысяч кубометров снега

фото мэрии Воронежа

В ночь с 5 на 6 января коммунальщики активно вывозили с воронежских улиц снег, собранный коммунальной техникой. Из-за разыгравшейся в среду метели в город выпустили на работу 192 спецмашины, сообщили в пресс-службе мэрии.

Во время и после снегопада коммунальщики провели несколько циклов работ, убрали 5785 куб. м. снега. Чтобы снизить количество воды на улицах из-за таяния снега, открыли решетки ливневок. В случае активного подтопления в городе задействуют откачивающую технику.

Сегодня в Воронеже до +3, возможен снег с дождем.