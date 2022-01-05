В Воронеже отчим сдал полиции пасынка, угнавшего его машину

Юноше-наркоману грозит за угон машины отчима пять лет лишения свободы. Фото: из архива «КП»

Сотрудники отдела уголовного розыска задержали по подозрению в угоне «Фольксвагена-Поло» 22-летнего воронежца. По данным следствия, в ночь на 3 января молодой человек пришел навестить свою мать, живущую с отчимом на улице Молодежной микрорайона Отрожка. Он зашел в дом, забрал со стола ключи от машины и поехал кататься. Это ему скоро надоело. Молодой человек бросил «Фольксваген» на одной из воронежских улиц и ушел к себе домой.

Днем отчим хватился своей машины и подал заявление в полицию. Стражи порядка опросили местных жителей. И напали на след угонщика. Юноша, угнавший «Фольксваген», оказался хорошо знаком полицейским. Он принимал наркотики и промышлял на жизнь от укола к уколу кражами, за что и был судим.

Юноша признал свою вину в угоне. Машину вернули владельцу. Его пасынку предстоит отвечать перед судом по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы. До суда молодой человек будет находиться под подпиской о невыезде.