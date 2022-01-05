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Происшествия5 января 2022 11:16

В Воронежской области женщину, задушившую мужа, будут принудительно лечить

Судебная экспертиза показала, что в момент преступления она была невменяема
Юрий КОЗЛОВ
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Дом, где случилось убийство, с улицы выглядит жутковато.

Дом, где случилось убийство, с улицы выглядит жутковато.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 49-летней жительницы Борисоглебска. Она будет отвечать по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, утром 2 октября 2021 года в Борисоглебске в доме на улице Трудовой женщина выпивали со своим 49-летним мужем. Супруги поругались. Жена стала душить супруга тряпичным поясом и нанесла твердым предметом несколько ударов по голове. Мужчина умер на месте. Погибшего в тот же день обнаружила его мать. Она сразу вызвала медиков и представителей силовых ведомств.

Комната в доме, где произошло убийство.

Комната в доме, где произошло убийство.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Допрошены свидетели, проведены необходимые выемки и осмотры, проведен комплекс судебных экспертиз. Все это помогло собрать достаточно доказательств вины женщины для того, чтобы уголовное дело в отношении нее направить в суд, - рассказал и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Семья, где жена задушила мужа, судя по обстановке. жила бедно.

Семья, где жена задушила мужа, судя по обстановке. жила бедно.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Результаты психиатрической судебной экспертизы показали, что женщина совершила убийство в состоянии невменяемости. Тем более, что ранее у нее диагностировали хроническое психическое расстройство. Теперь ей предстоит принудительное лечение, его предполагаемый срок определит суд.