В Воронежской области женщину, задушившую мужа, будут принудительно лечить

Дом, где случилось убийство, с улицы выглядит жутковато. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 49-летней жительницы Борисоглебска. Она будет отвечать по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, утром 2 октября 2021 года в Борисоглебске в доме на улице Трудовой женщина выпивали со своим 49-летним мужем. Супруги поругались. Жена стала душить супруга тряпичным поясом и нанесла твердым предметом несколько ударов по голове. Мужчина умер на месте. Погибшего в тот же день обнаружила его мать. Она сразу вызвала медиков и представителей силовых ведомств.

Комната в доме, где произошло убийство. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

- Допрошены свидетели, проведены необходимые выемки и осмотры, проведен комплекс судебных экспертиз. Все это помогло собрать достаточно доказательств вины женщины для того, чтобы уголовное дело в отношении нее направить в суд, - рассказал и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.

Семья, где жена задушила мужа, судя по обстановке. жила бедно. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Результаты психиатрической судебной экспертизы показали, что женщина совершила убийство в состоянии невменяемости. Тем более, что ранее у нее диагностировали хроническое психическое расстройство. Теперь ей предстоит принудительное лечение, его предполагаемый срок определит суд.