В Воронежской области 75-летнию пенсионерку забил до смерти племянник

Погибшая отмечала с родственником Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новоусманском районе во время празднования Нового года мужчина до смерти забил свою тетю. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, тело 75-летней женщины обнаружили в ее квартире на улице Ленина в Новой Усмани 1 января. Тревогу забила соседка погибшей. Она решила проведать знакомую, но не смогла достучаться в квартиру. Соседка вызывала полицию и спасателей.

По предварительным данным, погибшая распивала спиртные напитки со своим 48-летним племянником. Они поссорились. В итоге мужчина избил пожилую родственницу до смерти. Когда правоохранители зашли в квартиру, племянник был еще там.

Подозреваемого заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за то, что забил человека до смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».