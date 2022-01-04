Мошенник снял со счета жителя Воронежской области 46 тыс. рублей

По факту возбудили уголовное дело Фото: Иван Макеев

Телефонный мошенник снял со счета жителя Нововоронежа 46 тыс. рублей. Звонивший обманом получил данные банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 4 января.

Так, 46-летний житель Нововоронежа накануне разместил в интернете объявление об аренде квартиры. Ему позвонил «потенциальный клиент», который был готов снять жилье без предварительного осмотра. Звонивший сослался на то, что находится в другом городе. Мошенник предложил перевести задаток. При этом он расспросил мужчину о банковских картах.

- Мужчина сообщил неизвестному все данные своих банковских карт и смс-коды для подтверждения операций по списанию средств с его счета. Таким образом, он потерял 46 тысяч рублей накоплений. После этого злоумышленник оборвал все контакты. Мужчина обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе Главка.

В ведомстве добавили, что в общей сложности за сутки жители региона перевели мошенникам 60 тыс. рублей. По фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлениям.