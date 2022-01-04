Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 января 2022 9:03

Мошенник снял со счета жителя Воронежской области 46 тыс. рублей

Звонивший под предлогом аренды жилья выяснил данные банковской карты
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту возбудили уголовное дело

По факту возбудили уголовное дело

Фото: Иван Макеев

Телефонный мошенник снял со счета жителя Нововоронежа 46 тыс. рублей. Звонивший обманом получил данные банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области 4 января.

Так, 46-летний житель Нововоронежа накануне разместил в интернете объявление об аренде квартиры. Ему позвонил «потенциальный клиент», который был готов снять жилье без предварительного осмотра. Звонивший сослался на то, что находится в другом городе. Мошенник предложил перевести задаток. При этом он расспросил мужчину о банковских картах.

- Мужчина сообщил неизвестному все данные своих банковских карт и смс-коды для подтверждения операций по списанию средств с его счета. Таким образом, он потерял 46 тысяч рублей накоплений. После этого злоумышленник оборвал все контакты. Мужчина обратился в полицию, - рассказали в пресс-службе Главка.

В ведомстве добавили, что в общей сложности за сутки жители региона перевели мошенникам 60 тыс. рублей. По фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлениям.