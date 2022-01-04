В Воронежской области столкнулись пять автомобилей

Пострадавших нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3 января на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе столкнулись пять автомобилей. Авария произошла в 14.45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 36-летний житель региона на «Газели», ехавший в сторону Москвы, столкнулся со стоящими автомобилями «Шевроле Авео» и «Киа Соренто».

- Затем «Шевроле Авео», продолжив движение по инерции, допустил столкновение с «Фольксваген Тигуан», под управлением жителя Москвы, а «Киа Соренто» - с автомобилем «Ивеко» с полуприцепом, под управлением жителя Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет. В Главке добавили, что автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.