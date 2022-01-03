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Происшествия3 января 2022 12:13

В Воронежской области пьяный тракторист перевернулся в кювет

Авария произошла на сельской улице
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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2 января в селе Верхняя Тишанка Таловского района в кювет опрокинулся трактор «МТЗ 82.1». По предварительной информации полиции, трактором управлял 49-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Водитель получил различные травмы.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

За минувшие сутки, по данным ГУ МВД по региону, на дорогах области зарегистрировали 79 ДТП, из них в областном центре – 43. В трех авариях пострадали пять человек.