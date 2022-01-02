В Воронеже с балкона выпал 20-летний парень

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже под окнами многоэтажки на улице Ростовской 1 января около 16.00 было найдено тело молодого парня. Об этом написали очевидцы в группе ЖК «Интурист» в соцсети «ВКонтакте». Воронежец мог якобы выпасть с балкона.

Как рассказали в следственном управлении СКР по региону, на теле 20-летнего мужчины обнаружили телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

– Следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и иные лица, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины, выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в СУ СКе.