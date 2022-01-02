За сутки коронавирус подтвердился у 251 воронежца

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

За последние сутки в Воронежской области оказались положительными тесты на коронавирус у 251 человека. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 194 649. Свежие данные на 2 января опубликовал федеральный оперштаб.

В последнее время число ежесуточно выявленных больных снизилось втрое. В ноябре-начале декабря количество достигало 750-800 человек. Впрочем, несмотря на положительную статистику, в регионе пока не спешат отменять все ограничения. В области все также действует масочный режим, а торговые центры можно посещать при наличии QR-кода.