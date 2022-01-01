В воронежском театре оперы и балета детвору ждут Дед Мороз и Снегурочка

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Новогодние праздники - волшебное время, когда дети могут попасть в сказочную страну, встретив на пути Деда Мороза. В дни зимних каникул со 2 по 6 января сказочные волшебники появятся в театре оперы и балета перед праздничными представлениями. Перед каждым спектаклем Дед Мороз и Снегурочка прямо со сцены поздравят юных зрителе с Новым годом, поиграют с ними в интерактивные игры и отправят в увлекательное путешествие в мир сказок и приключений.

В дни каникул ребята увидят красочные музыкальные спектакли «Кот в Сапогах», «Золотой цыпленок», «Людвиг и Тутта» и балет-сказку «Красная Шапочка».

Представления начнутся в 11.00 и 14.00. Перед спектаклем можно сфотографироваться с нарядной елкой в фойе второго этажа.