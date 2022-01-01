Воронежцы сообщили, что в новогоднюю ночь из окна многоэтажки выбросили собаку

скрин-шот из паблика «Жители Воронежа (Мкр.Шилово)»

Новогодняя ночь в Воронеже не обошлась без шокирующего случая. Жители микрорайона Шилово написали в соцсетях, что из окна многоэтажки выбросили собаку. Якобы животное выпало в снег на улице Острогожской, 170/2. Снимки появились в паблике «Жители Воронежа (Мкр.Шилово)» днем 1 января.

- Заявление в полицию по поводу инцидента не поступало, по сообщениям в СМИ наши сотрудники проводят проверку, после чего дадут правовую оценку случившемуся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.