В Воронеже из-за снегопада задержали пять рейсов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Из-за мощного снегопада, который обрушился на Воронеж в первый день 2022-го года, произошли сбои в расписании местного аэропорта. Задержали пять рейсов на вылет из Воронежа – три в Домодедово, один по Внуково и один – в Новосибирск.

Сдвинулись по времени и восемь рейсов на прилет в Воронеж - четыре из Москвы, по одному из Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Еревана, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воронежского аэропорта.

Снег валил в Воронеже до 15 часов. Синоптики прогнозируют его продолжение и завтрашним утром.