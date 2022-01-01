В Новый год 50 пассажиров сломавшегося автобуса чуть не замерзли на трассе

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В Новый год на трассе под Воронежем сломался рейсовый автобус. Автоинспекторы обнаружили на 719-м километре автодороги М-4 «Дон» в Вехнемамонском районе «Сетру» с включенной аварийкой. 43-летний водитель рассказал полицейским, что скорее всего, отказал топливный насос.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Ростов-на-Дону», находились 50 пассажиров. На улице как раз разыгралась непогода - шквалистый ветер и снегопад. Из-за низкой температуры за бортом люди могли быстро замерзнуть.

Старший лейтенант полиции Иван Букреев и старший лейтенант полиции Сергей Лемешко приняли решение о транспортировке пассажиров на ближайшую автозаправку для обогрева и отдыха.

После того, как всех пассажиров доставили на АЗС, госавтоинспекторы остановили на дороге грузовой автомобиль, водитель которого помог отбуксировать несправный автобус на территорию автозаправочной станции для ремонта. И после устранения неполадки пассажиры смогли продолжить путешествие, чтобы провести новогодние каникулы в кругу родных и друзей.