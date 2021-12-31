В Воронежской области водитель сбил насмерть мужчину и скрылся

Полицейские ищут виновника смертельного наезда. Фото: из архива «КП»

В четверг, 30 декабря, около шести часов вечера в Терновском районе на 66 километре автодороги «Эртиль-Терновка» на обочине нашли тело 51-летнего местного жителя. На нем были следы наезда автомобиля.

Полицейские проводят проверку. В рамках нее выясняют обстоятельства смерти мужчины. Водителя, сбившего его, объявили в розыск.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает об этом смертельным ДТП, позвонить по телефонам: 8(473) 269-61-02, 8(473) 914-60-40, 112 или 02. Конфиденциальность гарантируют.