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Общество30 декабря 2021 13:05

Воронежская животноводческая фирма указала в документах несуществующий адрес производства

Фантом выявили сотрудники Управления Россельхознадзора
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям в декабре выявило факт вывода в оборот более 400 тонн животноводческой продукции ООО «Витязь-Фарм» неизвестного происхождения. Дело в том, что указанная в документах производственная площадка оказалась фантомной. По этому адресу инспекторы ведомства обнаружили склады строительных материалов. Специализированных помещений, оснащенных холодильным и морозильным оборудованием, необходимых для хранения и реализации продукции, здесь не было, то есть площадка заведомо является фантомной.

При этом часть продукции этой фирмы (молочная продукция) направлялась в социально значимые учреждения Рязанской области.

По результатам выявленных нарушений регистрация ООО «Витязь-Фарм» во ФГИС «Ветис.Паспорт» аннулирована. Материалы проверки Росссельхознадзор направил в полицию для принятия мер.