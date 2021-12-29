Лабораторные исследования воды подтвердили загрязнение реки Дон под Воронежем

Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области получил результаты лабораторных исследований проб сточных вод в реку Дон и воды из самого водоема в районе ПК ЖКХ «Лесково».

В пробах обнаружили существенные превышения нормативов допустимого сброса. В связи с этим, департамент возбудил административное дело за нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты. Виновных привлекут к административной ответственности.

Напомним, факт несанкционированного сброса сточных вод в реку Дон у села Семилуки выявили в первой декаде декабря. О нарушении чиновники узнали из сообщений очевидцев в соцсетях. Стоки попадали в водоем от ПК ЖКХ «Лесково».

- Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты штрафом на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от восьмидесяти до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, - рассказали в департаменте.