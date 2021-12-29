В Воронежской области ввели режим повышенной готовности на новогодних праздниках и на Крещение

Сотрудникам МЧС нельзя будет как следует расслабиться и во время праздников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По указу губернатора Александра Гусева на период больших новогодних и рождественских праздников, а также Крещения введен режим повышенной готовности. В этот период сотрудники органов управления и работники МЧС должны сохранять бдительность. И быть готовыми в случае любого ЧП максимально быстро приступить к его ликвидации. А лучше сделать все, чтобы его вообще не допустить.

Режим повышенной готовности будет действовать с 18.00 30 декабря до 9.00 10 января и с 12.00 18 января до 18.00 19 января.

Ответственным за профилактику ЧП во время праздников губернатор назначил главу регионального управления МЧС Александра Кошеля. А контролировать исполнение указа будет заместитель Александра Гусева Артем Верховцев.