В Воронеже синоптики обещают снежные новогодние выходные

Снега на новогодние праздники будет предостаточно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на длинные новогодние выходные. На этот раз они обещают настоящую зиму. За исключением трех дней.

- 1, 2 и 6 января ожидаем оттепель – днем около ноля, а перед Рождеством даже небольшой плюс. В остальные дни – с 3 по 5 и с 7 по 9 ночью прогнозируем мороз до -12, в светлое время суток - -9 градусов, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - И все первые девять дней нового года будут богатыми на осадки. Снег практически не будет прекращаться. Только в отдельные дни он усилится, в другие - ослабеет.

Что касается ближайших суток, то в ночь на четверг, 30 декабря, вместо юго-восточного подует восточный ветер. Будет идти небольшой снег при -7 градусах. Днем подует юго-западный ветер, потеплеет до -3. Снег не прекратится.

В ночь на пятницу, 31 декабря, снова легкий снег при -3 градусах. Днем начнется сильный снегопад. Подует южный ветер, температура поднимется до -3.

Снегопад продолжится и в новогоднюю ночь. При -5 градусах это будет практически идеальная погода для праздника. Днем 1 января вернется юго-западный ветер, потеплеет до ноля. Снег станет слабым.

В воскресенье, 2 января, ночью снова придет южный ветер. Будет -2 градуса и небольшой снег. Днем подует восточный ветер, потеплеет до нуля. Синоптики обещают снег с дождем.