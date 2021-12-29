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Общество29 декабря 2021 10:21

Вернувшегося из Турции воронежского туриста оштрафовали за несданный тест

Ему придется заплатить 7 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Воронежца, вернувшегося из Турции и не сдавшего вовремя тест на ковид, суд оштрафовал на 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как оказалось, нарушение выявили инспекторы в аэропорту Шереметьево. Они проводили анализ анкет пассажиров, прилетевших из-за рубежа. Мужчина по прибытии в течение 3 дней не сделал ПЦР-тест на коронавирус и не разместил результаты по «Госуслугах».

Рассмотрев материалы, Коминтерновский районный суд признал его виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.