Вернувшегося из Турции воронежского туриста оштрафовали за несданный тест

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Воронежца, вернувшегося из Турции и не сдавшего вовремя тест на ковид, суд оштрафовал на 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как оказалось, нарушение выявили инспекторы в аэропорту Шереметьево. Они проводили анализ анкет пассажиров, прилетевших из-за рубежа. Мужчина по прибытии в течение 3 дней не сделал ПЦР-тест на коронавирус и не разместил результаты по «Госуслугах».

Рассмотрев материалы, Коминтерновский районный суд признал его виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.