Бдительный воронежец сбил с толку мошенника

В полицию обратился 44-летний житель Воронежской области. Мужчина рассказал, что получил звонок от незнакомца, который сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка. Собеседник также рассказал о якобы несанкционированном доступе мошенников к счету потерпевшего. Потом последовала классическая схема «развода» с предложением опередить злоумышленников и как можно скорее получить кредит, который потом «вернуть» на безопасный счет. Мужчина вначале поверил «сотрудникам банка» и оформил на себя кредит в 500 тысяч. Но перед перечислением денег на предложенный счет попросил гарантий. И тут незнакомец начал путаться и на ходу сочинять неправдоподобные отговорки. Это заставило воронежца засомневаться еще больше. Мужчина прекратил общение с мошенниками и обратился в полицию.

В полиции по факту возбудили уголовное дело. Всего же за минувшие сутки к правоохранителям с заявлениями о мошенничестве и кражах обратились девять человек. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 335 тысяч рублей.