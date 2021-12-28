Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 15:05

Бдительный воронежец сбил с толку мошенника

Замешательство злоумышленника выдало его намерения
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В полицию обратился 44-летний житель Воронежской области. Мужчина рассказал, что получил звонок от незнакомца, который сообщил, что является сотрудником службы безопасности банка. Собеседник также рассказал о якобы несанкционированном доступе мошенников к счету потерпевшего. Потом последовала классическая схема «развода» с предложением опередить злоумышленников и как можно скорее получить кредит, который потом «вернуть» на безопасный счет. Мужчина вначале поверил «сотрудникам банка» и оформил на себя кредит в 500 тысяч. Но перед перечислением денег на предложенный счет попросил гарантий. И тут незнакомец начал путаться и на ходу сочинять неправдоподобные отговорки. Это заставило воронежца засомневаться еще больше. Мужчина прекратил общение с мошенниками и обратился в полицию.

В полиции по факту возбудили уголовное дело. Всего же за минувшие сутки к правоохранителям с заявлениями о мошенничестве и кражах обратились девять человек. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 335 тысяч рублей.