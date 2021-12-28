Воронеж сковали предновогодние пробки

Сервис "Яндекс. Пробки"

Во вторник, 28 декабря, Воронеж дважды за день парализовали пробки. В первый раз – в середине дня, во второй раз – после 17 часов. Сервис «Яндекс. Пробки» показал городские магистрали в красных тонах, оценив заторы в 8 баллов.

Но, если раньше причиной пробок становились аварии, дорожные работы или уборка снега, то на этот раз заторы вызвала предновогодняя суета, желание горожан и жителей пригорода купить перед праздником подарки или угощения к столу.

Сильно затруднено движение на всех трех мостах в сторону левого берега, на Плехановской и Московском проспекте, на улице Кольцовской, Революции 1905 года, Свободы, 9 Января и Ф.Энгельса.