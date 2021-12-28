В экспорте Воронежской области лидируют пщеница, кукуруза и горчица

С начала 2021 года в Азербайджан и Латвию отправили более 120 тысяч тонн воронежской пшеницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года на экспорт из Воронежской области ушло 368 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе более 150 тыс. тонн зерна. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Более 120 тыс. тонн пшеницы отправили в Азербайджан и Латвию. В эту прибалтийскую страну экспортировали и более 8 тыс. тонн кукурузы.

7,7 тыс. тонн горчицы поставили из Воронежской области в Германию, Польшу, Эстонию и Нидерланды, почти столько же льна - в Швейцарию, Испанию, Польшу и Беларусь.

Более 100 тыс. тонн подсолнечного шрота экспортировали в Латвию и 6,4 тыс. т. соевого шрота - на Украину. Покупателями 55 тыс. тонн ячменного солода стали Латвия, Армения, Грузия, Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Кроме того, на экспорт из Воронежской области в 2021 году были отправлены семена, крупы, мука, фрукты, грибы, рис, масло растительное и рапсовое.