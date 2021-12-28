Воронежский театр кукол превратил "Денискины рассказы" в космическое путешествие

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

"Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год! Где это видано, где это слыхано - папа решает, а Вася сдает!" - слова из песенки из фильма про Дениску Кораблева знакомы всему советскому поколению. Рассказы Виктора Драгунского любили все без исключения - и взрослые, и дети. Воронежский театр кукол пригласил для постановки историй про Дениску режиссера из Израиля Вячеслава Бродянского. Он решил спектакль весьма нестандартно - в виде космического путешествия. Дениска и его друг Мишка выросли, стали космонавтами и полетели на Луну. В преддверии космического рейса они вспоминают детство. А с помощью голосового помощника Алисы эти воспоминания показываются в виде моментального фильма, где героев играют куклы.

- Истории о Дениске - разрозненные, для театра их нужно было связать в единое целое. И таким звеном стал рассказ , как мальчишки строили ракету. В нашем детстве все дети мечтали стать космонавтами, поэтому спектакль будет им понятен, - уверен режиссер.

Замечательных кукол придумала для постановки художник Елена Белых. Композитором выступил Александр Балаян. В спектакле занята основная часть труппы театра: Любовь Марчук,Владислав Ефанов, Елена Киселева, Владимир Руднев, Елена Симанович, Григорий Вахрушев, Дарья Сарычева, Сергей Шамамян, Дарья Ефанова, Анна Лужецкая, Лариса Борисова, Светлана Свиридова.