В Воронежской области задержали подозреваемую в убийстве женщину

Между женщиной и 24-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого она ударила его ножом в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Житель села Дерябкино сообщил в отделение полиции Аннинского района, что обнаружил труп соседа с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции совместно со следователями СК через непродолжительное время по подозрению в совершении данного преступления задержали 26-летнюю жительницу Эртильского района.

Предварительно установлено, что поздним вечером 24 декабря этого года в доме на улице Советской села Дерябкино жительница Эртильского района распивала спиртное в компании знакомых. Между женщиной и 24-летним мужчиной произошел конфликт, во время которого она ударила его ножом в грудь. Мужчина вышел на улицу, где его обнаружил сосед, который сообщил о случившемся в полицию.

В соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» женщине грозит до 15-ти лет лишения свободы. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

- Полицейские совместно со следователями СУ СК продолжают выяснять все обстоятельства преступления, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.