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Общество27 декабря 2021 17:12

В Воронеже в ходе рейда полицейские выявили неплательщика с долгом в 400 тысяч

Его автомобиль арестовали и увезли на штрафстоянку
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронеже в ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД и приставы остановили 39-летнего водителя Daewoo Nexia. Проверив по базам, они выяснили, что у него накопились долги по штрафам и кредиту. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 27 декабря.

Мужчину остановили у дома № 1 на площади Ленина. У автолюбителя оказалось 7 неоплаченных штрафов на сумму около 5 тысяч рублей и задолженность по кредиту в размере 418 тысяч рублей.

В итоге у должника арестовали автомобиль и эвакуировали на специализированную стоянку.