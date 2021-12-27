В Воронеже в ходе рейда полицейские выявили неплательщика с долгом в 400 тысяч

В Воронеже в ходе очередного рейда сотрудники ГИБДД и приставы остановили 39-летнего водителя Daewoo Nexia. Проверив по базам, они выяснили, что у него накопились долги по штрафам и кредиту. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону 27 декабря.

Мужчину остановили у дома № 1 на площади Ленина. У автолюбителя оказалось 7 неоплаченных штрафов на сумму около 5 тысяч рублей и задолженность по кредиту в размере 418 тысяч рублей.

В итоге у должника арестовали автомобиль и эвакуировали на специализированную стоянку.