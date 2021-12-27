Жительница Воронежа отдала телефонным мошенникам полмиллиона рублей

В полицию за сутки поступило шесть подобных сообщений Фото: Иван Макеев

Телефонные мошенники выманили у 46-летней жительницы Воронежа более полумиллиона рублей. После общения с лжесотрудниками банка женщина обратилась за помощью в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 27 декабря.

Потерпевшая рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Они рассказали, что расчетный счетный счет женщины подвергается несанкционированному вмешательству, он может быть заблокирован. Мошенники предложили перевести деньги якобы на безопасный резервный счет. Женщина сделала все по инструкции. Затем «банкиры» порекомендовали оформить потребительский кредит, а взятые в заем деньги перевести на тот же безопасный счет. Женщина выполнила все требования.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В целом за сутки поступило шесть подобных сообщений. В общей сложности мошенники обманули жителей региона на 650 тыс. рублей. Как отметили в ведомстве, по-прежнему, в большинстве случаев воронежцев обманывают по телефону, представляясь сотрудниками банка. По всем обращениям возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «кража».