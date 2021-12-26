В Воронеже стало известно, когда могут заработать видеокамеры на выделенных полосах

Скоро за нарушения правил на дорогах с выделенными полосами будут штрафовать намного жестче. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стал известен ориентировочный срок начала работы видеокамер, фиксирующих нарушения правил проезда по выделенным полосам. Его сообщил руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров. По его словам, скорее всего, их запустят уже в первом квартале 2022 года.

Максим Захаров рассказал, что в ближайшем будущем будет налажен обмен информацией между Центром фотофиксации ГИБДД и структурными подразделениями правительства и мэрии, имеющими транспорт, которому разрешено пользоваться выделенными полосами. Это не только маршрутки, но и школьные автобусы, а также спецтехника, чистящая дороги и эвакуирующая нарушителей. Власти сформируют списки, чтобы их машины не штрафовали. После этого и смогут начать работать видеокамеры.

На данный момент выделенные полосы есть на трех крупнейших мостах Воронежа – Чернавском, ВОГРЭСе и Северном, а также на Московском проспекте и на улице Плехановской. Пока нарушителей правил проезда штрафуют только, если сотрудники ГИБДД стали свидетелями «косяка» водителей. С началом работы видеокамер тем, кто не научился ездить на дорогах с «выделенками», уже начнут приходить «письма счастья».