В Воронежской области вылечились от коронавируса еще 1234 человека

Все больше ковидных коек пустует, потому что лежавшие на них люди победили болезнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радуют темпы выздоровления от коронавируса в Воронежской области. По данным санитарных врачей на утро воскресенья, 26 декабря, от коронавируса избавились еще 1234 наших земляка. Для сравнения: 25 декабря их было то же много, но чуть меньше – 1209.

Похоже, грустные цифры времен осеннего пика пандемии, когда за сутки выздоравливали от ковида чуть больше 200 человек ушли в прошлое. Надеемся, что окончательно.

Всего от коронавируса избавились уже 145 639 жителей Воронежской области.