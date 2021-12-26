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Общество26 декабря 2021 9:39

В Воронежской области вылечились от коронавируса еще 1234 человека

С каждым днем их становится все больше
Юрий КОЗЛОВ
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Все больше ковидных коек пустует, потому что лежавшие на них люди победили болезнь.

Все больше ковидных коек пустует, потому что лежавшие на них люди победили болезнь.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радуют темпы выздоровления от коронавируса в Воронежской области. По данным санитарных врачей на утро воскресенья, 26 декабря, от коронавируса избавились еще 1234 наших земляка. Для сравнения: 25 декабря их было то же много, но чуть меньше – 1209.

Похоже, грустные цифры времен осеннего пика пандемии, когда за сутки выздоравливали от ковида чуть больше 200 человек ушли в прошлое. Надеемся, что окончательно.

Всего от коронавируса избавились уже 145 639 жителей Воронежской области.