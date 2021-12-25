Жительница Воронежа незаконно прописала у себя в квартире пять иностранцев

30-летняя жительница Воронежа решила подзаработать на незаконной миграции. Она фиктивно поставила на регистрационный учет в своей квартире пятерых иностранных граждан, не предоставляя им при этом фактического жилья. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По версии полицейских, подозреваемая получала за содействие гражданам сопредельных государств денежное вознаграждение. После ее задержания в полиции она призналась, что полученные средства тратила на свои нужды. Правоохранители возбудили уголовное дело по 322.2 УК РФ. Даме грозит до трех лет лишения свободы.