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Происшествия25 декабря 2021 16:21

Жительница Воронежа незаконно прописала у себя в квартире пять иностранцев

Ей грозит до трех лет лишения свободы
Евгения ФРОЛОВА
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30-летняя жительница Воронежа решила подзаработать на незаконной миграции. Она фиктивно поставила на регистрационный учет в своей квартире пятерых иностранных граждан, не предоставляя им при этом фактического жилья. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

По версии полицейских, подозреваемая получала за содействие гражданам сопредельных государств денежное вознаграждение. После ее задержания в полиции она призналась, что полученные средства тратила на свои нужды. Правоохранители возбудили уголовное дело по 322.2 УК РФ. Даме грозит до трех лет лишения свободы.