Жительница воронежского райцентра потеряла 1,3 млн рублей, пытаясь получить доход от инвестиций

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В полицию обратилась 49-летняя жительница Новоусманского района и рассказала, что стала жертвой мошенников. Пытаясь получить доход от инвестирования она перевела аферистам 1,3 млн рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 25 декабря.

Оказалось, что женщина заинтересовалась рекламой в социальной сети. Там обещали стабильный пассивный доход от инвестиций. Она заполнила анкету и с ней связались мошенники. Они предложили установить на мобильный телефон специальную программу, которая оказалась по факту приложением удаленного доступа. После этого злоумышленники сами оформляли на нее кредиты, а по телефону сообщали ей офис, где нужно получить деньги.

Чтобы она не заподозрила их в обмане, присылали ей в мессенджере скриншоты якобы ее брокерского счета с пополнением и диаграммы роста ее акций с доходностью 200% годовых. В итоге потерпевшая перечислила мошенникам 300 тысяч своих денег и миллион кредитных.

Когда же она сообщила своим «брокерам» о том, что хочет вывести прибыль, мошенники сначала заявили, что необходимо перечислить для этого еще 1,5 миллиона, а узнав, что женщине больше не одобряют кредиты, через удаленный доступ удалили всю переписку с ее телефона и перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».