ГИБДД попросила водителей быть внимательнее на воронежских дорогах из-за снегопада

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области сегодня, 25 декабря, предупреждают водителей о снегопаде в выходные дни и просят быть внимательнее на дорогах. По данным гидрометцентра в областном центре также местами ожидается сильный ветер и на дорогах возможны заносы.

Чтобы избежать ДТП, автомобилистам необходимо увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, маневры на дорогах проводить плавно и предсказуемо для других участников дорожного движения.

Кроме того, водителей просят внимательно следить за своим самочувствием. В связи с изменением погоды возможны резкие перепады давления, которые могут привести к ухудшению состояния здоровья. Если Вы почувствовали себя плохо, ни в коем случае не следует продолжать движение, нужно остановиться, а затем принять решение – можете вы безопасно продолжать путь или нет.