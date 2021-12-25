В Воронежской области суд отказал парню в иске к призывной комиссии

В Борисоглебском городском суде вынесли решение по иску местного жителя о признании незаконным решения призывной комиссии. Молодой человек не хотел становиться новобранцем и просил отменить решение призывной комиссии военного комиссариата города Борисоглебска. Об этом сообщили в суде 24 декабря.

Там уточнили, что парень в иске указывал на имеющиеся у него заболевания, в соответствии с которыми он должен быть признан ограниченно годным к военной службе и, соответственно, освобожден от призыва.

Как установил суд, во время осенней призывной кампании 2021 года молодой человек был освидетельствован военно-врачебной комиссией призывной комиссии Воронежской области. И ему выставили категорию годности «Б», то есть годен к военной службе с незначительными ограничениями. Чуть позже аналогичную категорию годности установила и военно-врачебная комиссия в Борисоглебском городском округе Воронежской области, и только после этого он получил повестку.

– Для оспаривания указанных выше заключений военно-врачебной экспертизы гражданин С. ни в призывную комиссию Воронежской области, ни в независимую военно-врачебную экспертизу не обращался, - пояснили в суде.

В связи с этим в иске ему было отказано. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами