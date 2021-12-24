В Воронеже скорая попала в ДТП с четырьмя машинами: два человека ранены

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 24 декабря, в 15.55 у дома № 23Б на проспекте Патриотов случилась крупная авария. «Газель 325640» (скорая помощь), которой рулил 50-летний воронежец, поворачивала налево. И врезалась в ехавший во встречном направлении «Хундай-i30». Иномарку, за рулем которой находилась 26-летняя жительница Воронежа, выбросило на «Шевроле-Ниву», остановившуюся на красный свет. А скорая влетела в еще один стоявший на светофоре автомобиль – «Ладу-Ларгус».

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Ни автоледи, ни водитель «Шевроле-Нива», 67-летний воронежец, ни его 42-летний земляк, руливший «Ладой», в аварии не пострадали. А вот водитель и фельдшер скорой получили травмы, их отвезли в больницу.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.