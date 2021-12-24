Воронежцев ждут на новогоднюю экскурсию по лесу Хоперского заповедника

Фото с сайта Хоперского заповедника

Хоперский заповедник ждет гостей на экскурсии 28 декабря и 5 января. Организаторы приготовили сказочное путешествие по зимнему лесу на пешеходном экскурсионном маршруте «Легенды Хопра».

В программе мероприятия также знакомство с фотовыставкой «Лес в огне», просмотр фильма «Хоперский лес», просмотр роликов о животных Хоперского заповедника по материалам фотоловушек.

Участие в мероприятии бесплатное. Начало в 10 часов в визит-центре Хоперского заповедника.

Гостям надо предъявить на входе QR-код о вакцинации и иметь с собой медицинскую маску.

Желающие могут записаться по одному из номеров телефона: 84735348150 и 89914064093. На 5 января (среда) запись обязательна.