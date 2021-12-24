В Воронеже будут судить сексуального извращенца, напавшего на 11-летнюю девочку

Извращенец зашел с ребенком в лифт Фото: из архива «КП»

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Рязанской области, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении 11-летней девочки. На момент совершения преступления фигуранту было 32 года. Все это время он скрывался.

Как установило следствие, 9 августа 2010 года средь бела дня обвиняемый, являвшийся на тот момент оперуполномоченным одного из отделов милиции г. Воронежа, вошел за 11-летней девочкой в подъезд дома на улице Любы Шевцовой г. Воронежа. Зашел с ребенком в лифт и, угрожая ножом, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера.

Раздавшийся в подъезде шум спугнул преступника, он сбежал вниз по лестнице и скрылся.

Преступление имело большой общественный резонанс, но усилия оперативников по поимке подозреваемого долгие годы не давали результатов.

- В 2020 году в ходе дополнительной проверки по криминалистическим учетам отпечатков пальцев и ладоней рук, оставленных на месте преступления, было установлено их совпадение со следами рук жителя Рязанской области, осужденного в этом регионе к лишению свободы за коррупционное преступление, - рассказали в СУСК Воронежской области. - Этот факт подтвердили данные дактилоскопической экспертизы.

44-летнему мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. На следствии он отрицал свою причастность к преступлению, вину не признал, объясняя возможно оставленные на месте происшествия отпечатки пальцев проводимой им на тот момент, как сотрудником милиции, работой по раскрытию этого преступления. Данная версия была проверена и опровергнута следственным путем, а также имеющимися в деле доказательствами.

На основании показаний многочисленных свидетелей и потерпевшей, результатов проведенных судебных экспертиз, протоколов осмотров и выемок обвиняемого изобличили в совершении преступления. Прокурор утвердил обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.