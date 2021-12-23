Житель Астрахани похитил у воронежского подростка телефон

Сотрудники уголовного розыска нашли телефон в одном из местных ломбардов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу поступило сообщение о совершении открытого хищения имущества у 15-летниего воронежца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции выяснили, что в вечернее время на улице Кольцовской к потерпевшему подошел неизвестный и попросил у него мобильный телефон, чтобы позвонить. Цифровая комбинация, которую начал набирать мужчина, показалась подростку подозрительной, и он попросил вернуть ему смартфон. В этот момент неизвестный начал убегать. Потерпевший попытался догнать злоумышленника, но тому удалось скрыться. Причиненный ущерб составил 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли телефон в одном из местных ломбардов, после чего выяснили личность предполагаемого грабителя. Им оказался ранее судимый за воровство 35-летний житель Астрахани. Оперативники задержали подозреваемого в доме его знакомого и доставили в отдел полиции. Он во всем сознался.

Теперь в соответствии с частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж» похитителю грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.