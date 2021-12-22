В Воронеже пассажирка избила и ограбила таксиста

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

26-летний владелец автомобиля «Рено Сандеро» написал заявление в полицию о совершенном из салона авто хищении. Молодой человек работает в сервисе заказа такси. Он рассказал, что 15 декабря в 23.20 приехал на улицу Урицкого, чтобы доставить пассажирку по указанному ей адресу в Коминтерновском районе. В дороге девушка грубила водителю, тот решил остановиться. Пассажирка тем временем пересела с заднего сидения на переднее пассажирское, несколько раз ударила водителя по лицу, после чего похитила у него мобильник и выбежала.

Полицейские организовали поиски подозреваемой. Вскоре в квартире на улице Остужева они задержали 26-летнюю местную жительницу, ранее судимую за аналогичное преступление.

- В отделе полиции она дала признательные показания и пояснила, что продала сотовый телефон своему знакомому, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".